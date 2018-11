De Ligt bij laatste vijf voor 'Golden Boy Award'

Matthijs de Ligt is nog altijd in de race om de prestigieuze 'Golden Boy Award' in de wacht te slepen. De aanvoerder van Ajax zit bij de laatste vijf kanshebbers.

Ook ex-Ajacied Justin Kluivert behoort tot het vijftal. De 'Golden Boy Award' is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan het grootste Europese voetbaltalent tot 21 jaar. De prijs wordt georganiseerd door de Italiaanse krant Tuttosport. Vorige jaar won Kylian Mbappé de award. De Fransman werd overigens ook dit jaar genomineerd, maar zit niet bij de laatste vijf.

Van der Vaart won eerste 'Golden Boy Award'

Onder de overgebleven kanshebbers zijn De Ligt en Kluivert de enige Nederlanders. De laatste keer dat de award naar een Nederlandse speler ging was in 2003, toen Rafael van der Vaart hem in de wacht sleepte. Ook hij speelde destijds voor Ajax. Zijn award was de eerste 'Golden Boy Award' ooit uitgereikt.