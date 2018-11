Rutte na dreiging Van den Heuvel: 'We doen er alles aan om de klootzakken te pakken'

Premier Mark Rutte vindt het 'heel erg' dat misdaadjournalist John van den Heuvel niet meer mag aanschuiven bij RTL Boulevard.

Dat meldt De Telegraaf. 'Ik vind het voor hem heel erg, voor RTL Boulevard, en voor De Telegraaf', zegt Rutte. 'Tegelijkertijd is dit het advies van de lokale 'driehoek' en daar kan ik helaas niet in het openbaar verder over discussiëren.' Rutte is niet te spreken over de dreigementen aan het adres van Van den Heuvel. 'Wij doen er alles aan om deze klootzakken te pakken.'

Gisteren werd bekend dat Van den Heuvel niet meer mag aanschuiven bij bij RTL Boulevard. Dit vanwege de dreiging van een aanslag. De Amsterdamse 'driehoek' van burgemeester Halsema, hoofdofficier van justitie Nicole Zandee en korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg heeft dit besloten.

