Waarom is de brug over het IJ een 'gevaar' voor de scheepvaart?

Schippers vrezen in problemen te komen door de brug over het IJ bij het Java-eiland.

Ze zijn vooral boos over het ontbreken van aanlegplaatsen. 'Als we wachten totdat de brug opengaat, kunnen we niet midden op water blijven liggen. Dat is gevaarlijk', vertelt schipper Tom Lamsma, die een historische zeilboot van bijna 26 meter heeft.

Nautische veiligheid

Rijkswaterstaat uitte twee weken geleden dezelfde bezwaren. De brug zou een gevaar voor de 'nautische veiligheid' zijn. Bij BLN-Schuttevaer, de belangenvereniging van de beroepsvaart, zijn ze blij met de houding van Rijkswaterstaat.

'We kunnen als scheepvaart niet tegen alle bruggen zijn, maar we vinden deze brug niet gelukkig', zegt Andries de Weerd van BLN-Schuttevaer. 'Deze komt op de smalste plek van het IJ, waardoor we er nautisch een probleem mee krijgen.'

'Zeer onwenselijk'

Er zijn zes varianten van de zogenoemde Javabrug gepresenteerd. In de meeste is er een beweegbaar deel bij Noord. 'Een schip dat te hoog is zal naar de noordkant moeten, wachten en dan weer het vaarwater moeten oversteken om zijn weg te vervolgen, legt De Weerd uit. 'Dat is zeer onwenselijk.'

Geen overzicht

De brug wordt waarschijnlijk elf meter hoog, De Weerd zegt dat veel containerschepen hierdoor de stuurhut naar beneden moeten laten zakken. 'Op dat moment heb je even geen zicht, alleen via camera's en spiegels. Daar kunnen we veilig mee varen, alleen je hebt niet het overzicht wat je eigenlijk zou willen. Dus je gaat onnodig een onveilige situatie creëren.’

Lamsma en De Weerd hopen dat de brug er niet komt. 'Die brug daar neerleggen is enkel en alleen uit de optiek van de landrot genomen', zegt Lamsma. 'Als ik dat zo stellen mag.'