Wethouder Duurzaamheid luidt 'noodklok' Westertoren om klimaat

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) en Greenpeace-directeur Anna Schoemaker zullen vanochtend om twee voor twaalf de klok van de Westertoren luiden om aandacht te vragen voor het klimaat.

Ook de Noorderkerk en de Zuiderkerkstoren zullen om 11.58 uur twee minuten lang hun klokken laten luiden. Dit gebeurt op initiatief van Greenpeace en is bedoeld om minister Wiebes (Klimaat) aan te sporen het voortouw te nemen tijdens de internationale klimaattop die maandag van start gaat in Polen.



Opwarming voorkomen

'De Noordpool smelt, de zeespiegel stijgt en de oogsten mislukken. Als er niets verandert, zal klimaatverandering een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijks leven. Gevaarlijke opwarming van de aarde kan nog worden voorkomen, maar het is de hoogste tijd om in actie te komen', aldus de milieuorganisatie.

A'DAM Toren wordt groen

Landelijk zullen honderden klokken vanmiddag worden geluid. Daarbij doen tal van organisaties op andere manieren mee, zo zullen de lichten van de A'DAM Toren vandaag groen kleuren.

Iedereen die graag een steentje wil bijdragen kan zich om 11.15 in een groen T-shirt aansluiten bij de Westertoren.