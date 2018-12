Tagliafico de beste van de Eredivisie in november

In november was Nicolás Tagliafico de beste speler van de Eredivisie. De verdediger van Ajax presteerde afgelopen maand statistisch gezien het best van alle spelers. Die statistieken worden bijgehouden door de Eredivisie CV in samenwerking met Fox Sports en statistiekenbureau Opta Sports

De Argentijnse international is de opvolger van Hakim Ziyech, die een maand eerder de beste was. Verdediger Noussair Mazraoui is uitgeroepen tot het grootste talent van november.

In de competitie gaf Tagliafico vorige maand tegen Willem II (2-0), Excelsior (1-7) en NAC Breda (0-3) een beslissende assist en tegen ADO Den Haag (5-1) scoorde hij.

Het gaat inderdaad best lekker met ons aller Ajax. In november werd er (weer) geen wedstrijd verloren, alleen uit tegen Benfica (1-1) was er een gelijkspel. Ajax' laatste nederlaag en enige nederlaag dit seizoen (in officiële wedstrijden) is alweer een tijdje geleden, dat was op 23 september tegen een club uit Eindhoven.

Ook Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en David Neres staan in het elftal van de maand. Van PSV staan alleen Luuk de Jong en Steven Bergwijn er in. Daarnaast hadden Vitesse-doelman Eduardo, Emmen-verdediger Cavlan en Doan en Mahi van Groningen ook een uitstekende maand.