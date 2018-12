Gele hesjes uiten onvrede in Amsterdam, maar eenduidige boodschap ontbreekt

De gele hesjes demonstratie vandaag in Amsterdam is rustig verlopen. Maar het algemeen uitgedragen gevoel van onvrede legde vooral bloot dat de protestbeweging een eenduidige boodschap mist.

Tientallen demonstranten liepen vandaag mee met de demonstratie in de stad. Officieel zou er maar één rondje om de Stopera worden gelopen, maar een groot gedeelte van de groep vond dat onvoldoende. Zij besloten na een extra rondje om het stadhuis te verplaatsen naar de Dam. De politie volgde hen op de voet en liet het toe. Dat een deel van de groep besloot om de demonstratie te verlengen, legde goed bloot dat het aan echte leiding ontbrak.

Demonstranten kwamen om uiteenlopende redenen naar het protest toe. Er was in ieder geval één overeenkomst te vinden: er is grote onvrede over hoe het op dit moment in Nederland gaat. Tekort aan leraren, immigratiebeleid, de zorg, allemaal onderwerpen die langskwamen bij de demonstranten.

Hooligans

Bij het protest was ook een handjevol hooligans aanwezig, zo viel de aanwezige politie ook op. Op de Dam sloten zich ook enkele jeugdige scholieren aan. Zij werden door de politie betrapt op het bij zich hebben van vuurwerk. Volgens de jongeren was dit legaal vuurwerk. 'Gewoon bij de Action en Halfords te koop, meneer de agent', riepen ze.

Waarom de demonstranten zich bij het gele hesjes protest aansloten? 'Het geeft een gevoel van saamhorigheid', aldus een deelnemer. 'Mensen zijn het steeds meer zat aan het worden.' Een ander: 'Het MC Slotervaart dat uit de markt wordt gehaald, medicatie dat niet te verkrijgen. Slechte zorg. Het vervoer van ouderen waar geen donder van klopt. Ik ben het helemaal zat.'

Veel politie

Het gele hesjes-protest ging uiteindelijk voor het Nationaal Monument als een nachtkaars uit. Er waren tientallen agenten op de been om eventuele ongeregeldheden snel de kop in te drukken. Dat bleek, los van de enkele aanhoudingen, niet nodig.