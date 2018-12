Gewapende mannen op de vlucht na overval op kledingwinkel

Kledingwinkel Jeff aan de Kinkerstraat in West is vanavond overvallen door twee gewapende mannen. Ze hadden allebei een vuurwapen bij zich. De daders zijn op de scooter gevlucht in onbekende richting.

Of de daders iets hebben buitgemaakt, wil de politie niet kwijt. Wel meldt de politie dat de daders allebei gekleed zijn in een donkerblauw regenpak.

Om 17.55 uur is een kledingwinkel in de Kinkerstraat door twee personen overvallen. Zij hadden allebei vermoedelijk een vuurwapen en zijn op een scooter gevlucht. Beiden gekleed in donkerblauw regenpak. Of er iets is buitgemaakt laten we in het midden = daderinformatie.