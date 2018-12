Eindredacteur OVT biedt nogmaals excuses aan na 'live vertrek' Philip Freriks

Eindredacteur Paul van der Gaag van het radioprogramma OVT heeft vandaag nogmaals uitgebreid zijn excuses aangeboden nadat columnist Philip Freriks 'live ontslagen' werd tijdens de uitzending van vorige week.

Van der Gaag noemt het incident, waarbij Freriks niet van tevoren was ingelicht over zijn vertrek, een 'kolossale fout'. Eerder reageerde de redactie met excuses en een verklaring op het voorval waarin stond dat het misverstand berust op een 'ernstige miscommunicatie.

Volgens de eindredacteur is het misverstand een half jaar geleden ontstaan na een telefoongesprek met Freriks. 'Vanaf dat moment ben ik ervan uitgegaan dat Philip aan het eind van 2018 nog twee keer een column zou doen, en dat hij zelf had besloten daarna met zijn column te stoppen', schrijft hij op de site van de VPRO. 'Dat is, blijkt nu, een verkeerde conclusie geweest'.

Daarnaast betreurt Van der Gaag dat hij voor de uitzending geen contact met hem had opgenomen. 'Dat dat niet is gebeurd is een kolossale fout geweest.'

'Meer variatie'

Verder reageert de eindredacteur op het gerucht dat het programma zou willen verjongen. Dat is volgens hem niet waar. 'Wel is het zo dat we ook willen variëren, zodat we een podium kunnen bieden aan mensen met een verschillende kijk op de geschiedenis.'