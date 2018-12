Kunstenaar Aat Veldhoen: recalcitrant, vol humor en gedreven

Gisteren overleed Aat Veldhoen op 84-jarige leeftijd. Hij was een veelzijdig kunstenaar en een echte Amsterdammer. Hij tekende, schilderde, etste en beeldhouwde. Veldhoen zat nog vol plannen en bereidde vorige week nog met fotograaf Koos Breukel een expositie voor in Museum Kranenburgh in Bergen.

'Mijn hart gaat uit naar al die prachtige materialen, dat ik gewoon niet weet waar ik beginnen moet van geluk', zei Veldhoen in 2000 tegen AT5. De kunstenaar werkte in mei van dat jaar vier weken aan een serie etsen in het atelier van Rembrandt aan de Jodenbreestraat. Hij was een groot bewonderaar van de kunstenaar. Ook om diens flamboyante levensstijl.

'Leuke types'

'Het is des kunstenaars om extravert en extravagant te zijn, dat hoort erbij. Een beetje die opgeklopte grappige Salvadoriaanse Daliaanse gekte, vind ik wel een mooie kant van het kunstenaarschap. Neem nou mensen als Rubens, dat zijn toch leuke types geweest', zei Veldhoen eerder tegen AT5.

Barende vrouwen en neukende mensen

Fotograaf Koos Breukel is een groot bewonderaar van Veldhoen en werd gegrepen door de etsen die Veldhoen maakte tussen zijn 22e en 33e levensjaar. 'Hij werd heel erg gedreven door een soort nieuwsgierigheid, naar de mens. Want hij etste dus barende vrouwen en neukende mensen, maar hij ging ook mee de operatiekamer in om daar dus operaties te tekenen en uiteindelijk weer in etsen om te zetten. Het was gewoon een levenscyclus waar die man mee bezig was.'

Bezeten

Veldhoen was bezeten van zijn vak. 'Ik vind het het mooiste beroep dat er bestaat in het heelal', zei hij eerder. Het vrouwelijk naakt was een favoriet onderwerp van hem. En niet alleen van jonge vrouwen. In de maand dat hij in het Rembrandthuis werkte, riep hij vrouwen en mannen vanaf tachtig jaar op om zich te melden, om naakt voor hem te poseren.

Breukel: 'Hij was een rauwe ploeterende kunstenaar en had een vrije geest waar hij behoorlijk mee koketteerde. En je kon enorm met hem lachen.' In november 2019 zal in het Museum Kranenburgh in Bergen een expositie te zien zijn over Aat Veldhoen. Breukel fotografeerde hiervoor de etsplaten van de kunstenaar.