Wethouder Dijksma: 'Ruim helft warmte in stad kan uit water worden gehaald'

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit) wil warmte gaan halen uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Meer dan de helft van alle warmte en koude voor Amsterdamse huishoudens zou via het zogenaamde aquathermie uit water kunnen worden gehaald.

Dat schrijft de wethouder in een brief aan minister Wiebes. Dijksma zegt dat Waternet de mogelijkheid heeft om warmte te onttrekken aan afvalwater, drinkwater en oppervlaktewater. 'De unieke samenwerking tussen stad en waterschap biedt veel mogelijkheden om de potentie van aquathermie hierbij te benutten.'

Aquathermie betekent het gebruiken van thermische energie uit water. Het is een duurzame manier van energie opwekken, die kan helpen bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

In Den Haag wordt onderhandeld over het Klimaatakkoord. De wethouder hoopt dat aquathermie een belangrijke rol kan spelen als vervanger van aardgas. Amsterdam streeft ernaar in 2040 volledig van het aardgas af te zijn. In de Van der Pekbuurt gaan de eerste woningen de komende jaren van het gas af.

Dijksma hoopt dat Wiebes kan helpen met financiële middelen om de aquathermie op grotere schaal mogelijk te maken. Ook hoopt ze dat er 'juridisch en fiscaal' ruimte wordt gegeven aan de methode.