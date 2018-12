Wateroverlast in Zuidoost na gesprongen waterleiding

In Zuidoost staan sinds gisteravond meerdere straten blank vanwege een gesprongen waterleiding.

De straten Kuilsenhofweg, Kraaiennestpad, Kelbergenpad en het Kortvoort zijn één groot waterballet.

Twee scholen en een verzoringshuis zitten zonder water. Medewerkers van Waternet delen flessen water uit. 'Om het leed wat te verzachten, want met name voor de ouderen is dit heel vervelend', aldus een woordvoerder.

De verwachting is dat het probleem aan het eind van de ochtend is verholpen.