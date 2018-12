Beau van Erven Dorens: 'Boetes geven aan daklozen kost miljoenen'

Presentator Beau van Erven Dorens ergert zich aan agenten die daklozen beboeten.

Dat laat hij blijken op Instagram. Van Erven Dorens zag gisterochtend vanuit de trein twee agenten met daklozen praten op het Centraal Station. 'We moeten ophouden daklozen boetes te geven', schrijft hij. 'Ze hebben geen geld en zullen nooit betalen.'

Volgens hem groeien boetes vervolgens 'duizelingwekkend'. 'Uiteindelijk gaat de dakloze de bak in, de boete blijft staan en hij zal weer niet betalen. De samenleving wordt opgezadeld met duizenden euro’s aan kosten van justitie, deurwaarders, politie en gevangenis.'

'Miljoenen kost het en al die verspilde energie van het ambtelijk apparaat...', stelt de Amsterdammer, die eerder voor het programma The Amsterdam Project vijf daklozen volgde. 'Het is niet links, het is niet rechts: het is gewoon dom.'

De politie laat aan AT5 weten dat deze dakloze die avond geen boete heeft ontvangen. In plaats daarvan zouden de agenten hem hebben geholpen met het vinden van een slaapplaats.