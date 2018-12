Ajax tweede na bloedstollende wedstrijd tegen Bayern München

Twee penalties, twee rode kaarten en zes doelpunten. Het was allerminst saai vanavond in de Johan Cruijff Arena. Na een spannende wedstrijd tegen Bayern München blijft Ajax achter met een punt: 3-3.

Een fel Ajax zette in de openingsfase van de wedstrijd veel druk op de achterhoede van Bayern München. Hierdoor ontstond er wel veel ruimte achterin bij Ajax, waar de verdediging niet altijd even georganiseerd stond. Vooral Serge Gnabry was gevaarlijk, maar de jonge Duitser faalde in de afwerking. Dat deed Robert Lewandowski in de dertiende minuut niet: 0-1. De spits van Bayern stond na een afgeslagen corner volkomen vrij en ronde koel af.

Hoog tempo

Ajax, dat tussendoor nog behoorlijke mogelijkheden kreeg via Van de Beek en Tadic, ging na de openingstreffer ongestoord op zoek naar de gelijkmaker. Het tempo lag in deze fase van de wedstrijd erg hoog, met veel ruimte voor beide ploegen. Rond de 19e minuut was Ajax lang dreigend in de buurt van de zestien van Bayern. Daley Blind zag twee schoten geblokt worden en werd daarna door Boateng lomp omver geduwd in het strafschopgebied. Matthijs de Ligt werd bij een corner omver getrokken door Rafinha, maar scheidsrechter Turpin wilde opnieuw van niets weten.

Na de rust speelde Bayern een stuk defensiever, met veel balbezit voor Ajax op de helft van de tegenstander. Hakim Ziyech was veel aan de bal en probeerde de defensie van de Duitsers open te breken. In de 61e minuut lukte dat. Ziyech bereikte met een goede steekpass van Van de Beek, die hard en laag voorgaf. Tadic kon de bal bij de tweede paal binnenlopen: 1-1.

Karatetrap

Ajax moest daarna op jacht naar de 2-1, maar kreeg daarbij wel een flinke tegenslag te verwerken. Max Wöber kon met rood vertrekken na een harde en ongelukkige tackle op Goretzka. In de 67e minuut mocht ook Müller alvast naar de kleedkamer: de Duitse aanvaller trapte Tagliafico een open hoofdwond met een belachelijke karatetrap.

Met 10 tegen 10 gingen beide ploegen op zoek naar de overwinning. Ajax leek aan het langste eind te trekken, toen Tadic een penalty hard en hoog binnenschoot. Ajax kreeg de penalty na een overtreding van Boateng op de ingevallen Dolberg.

Bayern kreeg echter vijf minuten later ook een strafschop: 2-2. Ajax zette met invaller Huntelaar alles op alles en gaf veel ruimte weg achterin. Invaller Coman profiteerde: 2-3. In een chaotische slotfase met zeven minuten blessuretijd kwam Ajax via Tagliafico in de 95e minuut nog tot 3-3, maar kwam net te kort voor een overwining.

Achtste finale

Door het gelijkspel wordt Ajax tweede in groep E. Met twaalf punten is Ajax na Atlético Madrid de beste nummer twee van deze poulefase. Ajax neemt het in de achtste finale op tegen een nummer 1 uit een andere poule. Dit kunnen Borussia Dortmund, Barcelona, PSG, FC Porto, Manchester City, Real Madrid of Juventus zijn. De loting zal aankomende maandag om 12:00 uur plaatsvinden.