OLVG volledig rookvrij: ook voor de deur

The saddest thing that I'd ever seen, were smokers outside the hospital doors, de Britse indierockband Editors had in 2007 een grote hit met het lied Smokers Outside The Hospital Doors. Als zanger Tom Smith volgend jaar langs het OLVG loopt zal hij tevreden toekijken: vanaf 1 juli worden alle locaties van het ziekenhuis rookvrij. Binnen en buiten.

‘Roken in en rondom een ziekenhuis is niet meer van deze tijd.' Dat schrijft Robert Riezebos, cardioloog en hoofd van het OLVG Hartcentrum. Artsen en verplegers worden dagelijks geconfronteerd met de vreselijke gevolgen van een rookverslaving, zoals longkanker. Deze vorm van kanker is voor meer dan 90% van de gevallen toe te schrijven aan roken.

Met een rookvrij OLVG wil het ziekenhuis een bijdrage leveren aan de volksgezondheid, want niet alleen voor rokers zijn sigaretten gevaarlijk. Ook voor meerokers is het inademen van sigarettenrook mogelijk ziekteverwekkend.

Al langer pleit het ziekenhuis voor rookvrije gebieden. In augustus steunde zij, samen met Amsterdam UMC en het inmiddels failliete MC Slotervaart, een initiatief om rookvrije straten te krijgen rondom de ziekenhuizen. Nu voegen ze daad bij het woord. Vanaf juli volgend jaar mag er bij geen van de OLVG-locaties een sigaret opgestoken worden.

Patiënten en medewerkers van het OLVG die kampen met rookverslaving kunnen rekenen op hulp, laat het ziekenhuis weten. Hoe het ziekenhuis precies rookvrij wordt en wat dat voor een patiënt of bezoeker betekent is nog niet duidelijk. In januari geeft het ziekenhuis meer informatie vrij over de praktische invulling van een rookvrij OLVG.