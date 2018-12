Glennis Grace wil 'heel graag nog een kind maken'

Glennis Grace (40) heeft een prachtig jaar achter de rug. Toch heeft ze nog twee wensen. Een huisje in Amsterdam en nog een kind.

'Ik woon nu in Almere en wil weer in de stad wonen, het liefst zo dicht mogelijk bij de Jordaan, bij mijn geboortegrond. Ik mis het echt', zegt de zangeres vandaag in Het Parool. 'De dynamiek, de reuring. En ik vind het heerlijk om met mijn zoon in de tram te springen. Het leven ligt hier voor het oprapen.'

Glennis domineerde dit jaar maandenlang het nieuws vanwege haar deelname aan America's Got Talent. Ze haalde de finale, maar won de talentenjacht uiteindelijk niet. Daarmee greep ze ook net naast de hoofdprijs van 1 miljoen dollar. Die had ze nu goed kunnen gebruiken. 'Amsterdam is superduur geworden. Die zoektocht is daarom best moeilijk. Maar waar een wil is, is een weg. Ik kan je zeggen: de wil is sterk.'

Verhuizen naar de Verenigde Staten ziet Glennis niet zitten, hoewel er nog wel mogelijkheden zijn om haar carrière daar verder uit te bouwen. 'Er zijn meerdere plannen en verzoeken, dus ik sluit dat helemaal niet uit. Al wil ik nog zo veel. Verhuizen naar Amsterdam, en ik gooi het er maar uit: ik wil heel graag nog een kind maken - dat is een diepe wens. Tegelijk realiseer ik me dat het leven niet tot achter de komma is te regisseren. Maar we are gettin' there. Stap voor stap.'