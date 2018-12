Putdeksels herinneren aan bombardement: 'Het is het verhaal van Noord'

Dit jaar is het precies 75 jaar geleden dat er in Noord ruim 200 bewoners om het leven kwamen tijdens een bombardement van de geallieerden. Doel was de Fokkerfabriek, maar de meeste bommen vielen in de woonwijken ernaast. Vandaag werd er ter herinnering een bijzonder kunstproject gepresenteerd.

Harry Sablerolle woonde tijdens het Tweede Wereldoorlog-bombardement in Noord. Hij zat net in de Sint-Ritakerk toen de bommen vielen. 'Ik hoorde een heel hard gegier. Ik wist niet wat het was. Toen hoorde ik de kerkruiten achterin de kerk instorten. De knal heb ik niet gehoord. Toen heb ik m'n hoofd onder het bankje gedrukt, waar m'n kerkboek altijd lag. En toen was het donker.'

Slachtoffers herdenken

En als herinnering aan die gebeurtenis liggen er nu elf gekleurde putdeksels met afbeeldingen die met het bombardement in 1943 te maken hebben. Kunstenares Hester Oerlemans ontwierp de putdeksels die verspreid liggen door de Van der Pekbuurt en Volewijck. 'Het is een heel beladen bombardement', legt Oerlemans uit. 'Een heel beladen moment in de geschiedenis. En ik vond het heel belangrijk om ook de slachtoffers van die verschillende bombardementen op deze manier te herdenken.'

'Ik vind het geweldig dat ze er nu zoveel aandacht aan geven. Het is het verhaal van Noord, Noord is gebombardeerd. Er zijn hier meer dan 200 mensen gestorven door het bombardement', zegt Sablerolle.

'Mensen weten er weinig van af'

Voor het kunstproject heeft Oerlemans met verschillende buurtbewoners gesproken en met mensen van het Historisch Centrum Amsterdam-Noord. 'Dan kom je er eigenlijk achter hoe dat eigenlijk nog leeft', zegt de kunstenares. 'Ik ben al jarenlang bezig met wandelingen door de buurt en vertel over de bombardementen', zegt Bonny Alberts van dat Historisch Centrum. 'Je merkt dat de mensen die daar wonen daar heel weinig van af weten.'

'Veel mensen zijn dankbaar. Ik heb eigenlijk nog nooit een werk in de openbare ruimte opgeleverd waarbij zoveel mensen mij bedankt hebben en me de hand hebben geschud. Dat vond ik heel erg mooi om mee te maken', zegt Oerlemans.