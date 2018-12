Reportage: Weet jij wie jouw chauffeur is? De schimmige handel in Uber-accounts

Wie zit er eigenlijk achter het stuur van je Uber-taxi? Dat kan zelfs Uber niet altijd weten, blijkt uit onderzoek van AT5. Door een levendige handel in accounts rijden naar schatting honderden chauffeurs onder andermans naam met de app rond.

Die handel vindt plaats tussen bekenden, maar ook via de app Telegram. Accounthouders verpachten hun inloggegevens voor bedragen tussen de 75 en 125 euro in de week, melden chauffeurs. Zo omzeilen de pachters de controle van Uber en kunnen ze zonder de benodigde taxipapieren alsnog ritten uitvoeren. Zelfs een taxi is niet nodig.

Zoals in deze reportage te zien is, lukt het een chauffeur om op andermans naam in een bedrijfswagen van AT5 twee Engelse toeristen naar hun bestemming te rijden. Officiële cijfers zijn er niet. Maar in twee chatgroepen waar AT5 in meekijkt, worden in een kleine twee maanden tijd tientallen keren accounts gevraagd en aangeboden.

Zorgen bij inspectie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), verantwoordelijk voor het handhaven van de taxiregels, is bekend met het verpachten van Uber-accounts. Maar niet met de in de reportage genoemde schaal waarop het gebeurt.

'Dit is zeker niet in het belang van de veiligheid van de reiziger', zegt teamleider specialistische handhaving Paul Verstraten. Vooral dat chauffeurs zonder taxipas kunnen rijden baart Verstraten zorgen. Ze raken die pas niet voor niets kwijt. 'Bij ernstige delicten, bij overvallen, bij hele grote verkeersovertredingen pakken wij die af.' Hij zegt dat de ILT zelf controles uitvoert, maar hij roept passagiers ook op om illegale taxi's te melden en goed op te letten.

Deactiveren van account

Uber reageert alleen schriftelijk op het verhaal van AT5. Het bedrijf laat weten bezorgd te zijn over de problemen die in de reportage aan het licht komen. Uber zegt fraude met de accounts ten strengste af te keuren.

Met een gepachte Uber-account worden toeristen in een AT5-auto naar hun bestemming gebracht.

'Zodra we een melding binnenkrijgen van het verpachten van een account, deactiveren wij deze direct. Voordat chauffeurs actief kunnen zijn op de Uber-app, moeten zij onder andere een taxivergunning hebben en een grondige controle doorstaan. Pogingen om deze stappen te omzeilen worden uiterst serieus genomen', staat er in de reactie van Uber geschreven.'

Privacy en gezichtsherkenning

Het bedrijf zegt constant aan haar fraude-detectietechnologie te werken. Ook wordt onderzocht of gezichtsverificatie ingevoerd kan worden binnen de grenzen van de Nederlandse privacy-wetgeving. 'Daarnaast werken we proactief samen met autoriteiten om fraude tegen te gaan', schrijft Uber.

Verantwoordelijk wethouder, Sharon Dijksma, heeft nog niet op de reportage van AT5 gereageerd. Verschillende Amsterdamse politici deden dat al wel. Hun reacties zijn vanmiddag op onze site en app te bekijken.