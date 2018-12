Foto's: Amsterdam in winterse sferen

Het kan je niet zijn ontgaan: Amsterdam is ondergedompeld in een pak sneeuw. En dat levert mooie plaatjes op.

Aan het begin van de dag lag er rond de 4 centimeter sneeuw in de stad, maar in de loop van ochtend zal dit langzaam smelten. Kinderen die nog even naar buiten willen voor een sneeuwballengevecht, moeten daarom vroeg hun bed uit.

Door de sneeuw en de verwachte neerslag kan het glad zijn op de weg. Weggebruikers moeten rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden.

Op dit moment is het rond de 3 graden Celsius in de stad.

Oproep: Heb jij ook mooie plaatjes van de sneeuw? Stuur ze op naar de redactie via Whatsapp: 06-51190938.