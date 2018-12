Een bedrijfspand aan de De Rijpstraat is op last van burgemeester Femke Halsema gesloten na de vondst van een hennepkwekerij in een verborgen ruimte.

In de ruimte zijn 380 planten en 9 assimilatielampen aangetroffen. Ook bleek dat de energie die voor de kwekerij werd gebruikt, illegaal werd afgetapt.

Het pand is per direct en voor onbepaalde tijd gesloten. Om welk pand het precies gaat, is niet bekend.