Duizendste Straten met Saïda: 'Als iemand nog een huis weet, houd ik me aanbevolen'

De duizendste aflevering van het AT5-programma 'De Straten van Amsterdam' is een mooie aanleiding om terug te blikken op memorable momenten. Dat doen we met speciale afleveringen met oud AT5-presentatoren in de hoofdrol. Vandaag doen we dat met de huidige presentatrice van Nieuwsuur: Saïda Maggé.

Aan het begin van de speciale uitzending van 'De Straten van Amsterdam' komt Saïda gelijk met opvallend nieuws: 'Ik vind het zelf ook nog schokkend, maar ik ben onlangs uit Amsterdam verhuisd. Met pijn in mijn hart, dat wel, maar de huizenmarkt is hier zo verschrikkelijk. We hebben heel vaak geboden op huizen, want we wilden hier heel graag blijven wonen, maar we werden dusdanig overboden dat we noodgewongen verder moesten kijken', vertelt de inmiddels Utrechter. 'Maar als iemand nog een leuk huis weet in Amsterdam, houd ik mij van harte aanbevolen.'

Een van de bekendste momenten van Saïda bij AT5 is wanneer ze een ijsbad neemt in de Amstel.

Presentatrice Nieuwsuur en 'de Bus' op Radio 1

De meeste kijkers zullen Saïda nog kennen van AT5, onder andere als presentator van 'De Straten van Amsterdam'. Tegenwoordig is ze wekelijks te horen op NPO Radio 1 met de 'Bus', waarbij ze op zoek gaan naar bijzondere verhalen. Een soort Straten dus, maar dan door heel het land. 'Ik rijd nu naar allerlei uithoeken in Nederland. En nu moet ik oppassen met wat ik zeg, want anders ben ik weer heel snel het 020-meisje, maar ik merk wel dat mensen het bijzonderder vinden dat ik langskom en Amsterdammers vonden dat meer vanzelfsprekend.'

Mercatorplein

Saïda kwam in 2008 als stagiaire binnen en presenteerde zeven jaar lang bij AT5. 'Er zijn zoveel bijzondere momenten geweest, maar mijn favoriete aflevering van 'De Straten van Amsterdam' is toch wel Mercatorplein geweest'. Daar maakt Saïda een aflevering over de rellen, die na een optreden van de rapgroep Spookrijders in 1999, uitbreken op het plein. 'Ik kwam op het idee toen ik met vrienden oude beelden van Amsterdam via YouTube aan het zoeken was. Daar stuitten we ineens op beelden van rellen op het plein.' Ze besluit de hoofdrolspelers, die toen lijnrecht tegenover elkaar stonden, weer samen te brengen.

Saïda in haar favoriete aflevering: op het Mercatorplein.

Kijk terug: Mercatorplein - De Straten van Amsterdam

De Watergraafsmeer

In de Watergraafsmeer bezoeken we Saïda haar eerste huis in Amsterdam. 'Drie jaar lang heb ik antikraak in de Ampèrestraat gewoond. Een fijne buurt, maar wat ik hier echt klote vond, was dat je altijd een takke-eind moest fietsen', vertelt Saïda. Ze kon het huis een paar jaar geleden kopen maar sloeg dat aanbod toen vriendelijk af, tot haar grote spijt nu. 'Dat huis was destijds onder de 3 ton. Een bovenwoning in de Watergraafsmeer, dat kun je je nu niet meer voorstellen. Het huis is nu ongeveer 6 ton waard!'