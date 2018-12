Organisator kersteditie Sushi Festival noemt de vele klachten 'spijtig'

De organisatie van de kersteditie van het Sushi Festival reageert op de boze bezoekers die afgelopen weekend teleurgesteld van het evenement zijn vertrokken. Een van de organisatoren laat weten dat ze alle klachten individueel gaan afhandelen.

Mede-organisator Omar Fiaz zegt vandaag tegen AT5 dat ze op de hoogte zijn van de klachten. Zo zeggen bezoekers op Facebook dat ze zeer ontevreden waren over de te lange wachtrij, de drukte, de prijzen en de onpersoonlijke sfeer. Er zou niet eens een kerstboom hebben gestaan.

Geen decoratie

De organisatie noemt de klachten 'spijtig', maar legt ook uit hoe dat komt. De organisatie kwam er namelijk pas laat achter dat de NDSM-loods, waar het evenement gehouden werd, geen officiële evenementenlocatie is.

'We hadden een loods vol met decoratie staan, maar die mochten we van de gemeente helemaal niet gebruiken', zegt Fiaz. De attributen die van tevoren in de loods werden gezet, moesten daarom zo snel mogelijk weg worden gehaald. 'En bezoekers moesten tijdelijk buiten in de rij staan, omdat wij bezig waren om de attributen uit de loods te halen.'

Dat was extra vervelend vanwege de kou, iets waar de organisatie ook 'door verrast werd'.

Heatblowers tegen kou

Nadat de opzet in de loods was aangepast, en bezoekers naar binnen konden, bleek het binnen niet veel warmer te zijn dan buiten. 'We hadden acht heatblowers, maar dat bleek niet genoeg te zijn. Daarom hadden we halverwege het evenement nog acht extra heatblowers gehuurd om in de loods te plaatsen.'

De organisatie noemt de klachten 'spijtig', maar belooft alle klachten individueel af te handelen. Volgens Fiaz zijn er honderden klachten binnen gekomen. 'Die mensen krijgen allemaal persoonlijk een bericht terug en worden gecompenseerd in de vorm van een verrassingspakket, refund of gratis kaartjes voor een volgende editie.'

Eerdere editie

Twee jaar geleden regende het ook klachten op de eerste dag van het Sushi Festival. Zo zouden er veel te veel mensen op het festival zijn geweest, waren er lange wachtrijen en kon het personeel de bestellingen niet aan.