Jamile Samuel, Dylan Groenewegen en Frenkie de Jong beste sporters

Wielrenner Dylan Groenewegen en hardloopster Jamile Samuel zijn vanavond uitgeroepen tot beste sporters van de stad op het Topsportgala Amsterdam in de RAI. Frenkie de Jong van Ajax is Talent van het jaar geworden.

Het vrouwenteam van Ajax is voor het tweede achtereenvolgende jaar de beste sportploeg. De coach van dat team, Benno Nihom, is de beste Amsterdamse coach van 2018.

Massasprints

Dylan Groenewegen heeft dit jaar laten zien tot de beste sprinters van de wereld te horen. In het voorjaar won hij een aantal etappes en tijdens de Tour de France pakte hij zelfs twee massasprints.

Jamile Samuel won brons op de 200 meter tijdens het EK Atletiek in een persoonlijk record. De vrouwen van Ajax met coach Nihom werden afgelopen jaar voor de tweede achtereenvolgende keer landskampioen. En de kranten staan de laatste maanden vol met verhalen over Frenkie de Jong. De middenvelder van Ajax is niet meer weg te denken uit het Nederlands Elftal en Paris Saint Germain zou hem komende zomer voor maar liefst 75 miljoen euro over willen nemen.

