Staatssecretaris wil dat Uber handel in accounts aanpakt

Staatssecretaris Van Veldhoven (D66) noemt de handel in Uber-accounts 'onwenselijk' en laat weten dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een onderzoek is gestart naar Uber.

Uit dat onderzoek moet blijken of niet alleen de chauffeurs, maar ook Uber in overtreding is, als accounts worden verhandeld. Die handel werd aangetoond in een reportage van AT5 van afgelopen zondag. 'Het is in eerste instantie aan Uber om er voor te zorgen dat accounts niet verhandeld worden', zegt Van Veldhoven. 'Ik verwacht ook van Uber dat zij er alles aan doen om dit soort misstanden te voorkomen en op te sporen.'

Lees verder onder de video

Schrik in Den Haag

Het is een bende', aldus Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid voor de PvdA. 'Het is iets om je echt zorgen over te maken', zegt VVD'er Erik Ziengs. 'Ik denk ook dat ze iets aan het systeem moeten doen.'

Ook in Den Haag zijn politici geschrokken van de handel in Uber-accounts die in een reportage van AT5 te zien was. Daardoor kunnen chauffeurs onder andermans naam rijden en zo taxiregels omzeilen.

Lees ook: Politici over Uber-misstanden: 'Veiligheid reizigers nu niet gegarandeerd'

De account van een ander overnemen blijkt niet moeilijker te zijn dan mailadres, wachtwoord en een bevestigingscode in te voeren. Uber zegt in Amerika al met gezichtsverificatie te werken, maar ook dat Europese privacyregels de invoering ervan in Nederland bemoeilijkt.

'Waar een wil is, is een weg'

'Privacy wet- en regelgeving wordt er wel eens te pas en te onpas bijgehaald', zegt Kamerlid Rutger Schonis van D66. 'Ik ben zelf jurist en ik weet in het kader van de openbare orde en veiligheid best dat er uitzonderingen mogelijk zijn. Waar een wil is, is een weg.'

Van Dijk wil dat Uber 'zich gaat gedragen, en dezelfde regels gaat krijgen als een normale taxicentrale, als een werkgever met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Laat ze daar eens mee beginnen, praten we daarna wel verder over Europa.'

Zowel VVD, D66 als PvdA gaan Kamervragen stellen aan staatssecretaris Van Veldhoven.