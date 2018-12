Herstelde Sinkgraven langer bij Ajax

Daley Sinkgraven speelt een jaartje langer bij Ajax. De 23-jarige middenvelder is net hersteld van een knieblessure. Ajax maakt gebruik van een optie in zijn contract. Daardoor speelt de Ajacied tot de zomer van 2020 bij de club.

'Ik wil mijzelf gewoon weer bewijzen, daar heb ik nu iets langer de tijd voor', zegt Sinkgraven. De afgelopen twee wedstrijden in de Eredivisie mocht de middenvelder enkele minuten spelen.

'Belangrijk om minuten te maken'

De Ajacied moest maandenlang herstellen van een knieblessure. Sinkgraven zegt vertrouwen in de toekomst te hebben: 'Het is een afgesloten hoofdstuk, het is nu gewoon belangrijk om minuten te maken.'

Sinds zijn blessure heeft Sinkgraven nog geen hele wedstrijd op het veld gestaan. 'Dat maakt het ook lastig in te schatten wat mijn conditie nu is.'

Hij heeft zin in het trainingskamp in januari, waarvoor Ajax afreist naar het Amerikaanse Florida.