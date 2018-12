Staande ovatie voor AFC na uitschakeling in de KNVB Beker

Het spectaculaire bekeravontuur van AFC is voorbij. De Amsterdamse amateurclub verloor met 3-0 van de nummer dertien van de Eredivisie.

In de openingsfase van de wedstrijd leek AFC de Tilburgers een moeilijke avond te gaan bezorgen. In de tweede minuut kreeg Jordy Teijsse al een grote kans om er 0-1 van te maken, maar hij mikte de bal naast.



Toen er na een kwartier spelen nog niet was gescoord, werd door het uitvak luidkeels 'het is stil aan de overkant' gezongen. Dit werd helaas twee minuten later beantwoord met de 1-0 van Donis Avdijaj.



Lees ook: AFC met 400 jeugdleden naar bekerwedstrijd: 'We gaan sowieso winnen!'



Hierna ging het echt lopen voor de Tricolores, Fran Sol rondde tien minuten later een penalty koeltjes af en oud-Ajacied Aras Özbiliz schoot in de negendertigste minuut de bal sierlijk langs AFC-keeper Zonneveld.



Die achterstand wisten de Amsterdammers in de tweede helft niet meer recht te zetten. Ze kregen weliswaar geen doelpunten meer tegen, maar scoorden zelf ook niet meer.

Cup Fighter

Met deze nederlaag kwam vanavond een einde aan een succesvol toernooi voor 'cupfighter' AFC, dat twee keer wist te stunten tegen Eerste Divisionisten Telstar en Top Oss. De ploeg kreeg na de wedstrijd met recht een staande ovatie van het eigen publiek.