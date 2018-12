Politie vindt 105 kilo vuurwerk in opslagbox Amstelveen

In Amstelveen heeft de politie 105 kilo vuurwerk aangetroffen. Het ging om 50 kilo illegaal vuurwerk en 55 kilo consumentenvuurwerk. De hele partij vuurwerk lag onveilig opgeslagen en is in beslag genomen.

De politie deed een onderzoek naar illegaal vuurwerk. Tijdens het onderzoek zijn er ook materialen gevonden die gebruikt kunnen worden bij het kweken van hennep.

Het vuurwerk werd gevonden met behulp van een speurhond in een gehuurde box bij een opslagbedrijf aan de Zanderij in Amstelveen. Zowel de spullen om hennep te kweken als het vuurwerk zijn in beslag genomen.