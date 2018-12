Comedians waarschuwen toeristen voor oud en nieuw: 'Het is een oorlogsgebied'

Foto: Survival Guide to the Dutch

Toeristen blijken nogal te schrikken van de jaarlijkse vuurwerkexplosies tijdens oud en nieuw. Een groep buitenlandse comedians, woonachtig in Amsterdam, maakte daarom een video met handige survivaltips. 'Voor ons buitenlanders kan dit jaarlijkse oorlogsgebied nogal een verrassing zijn', verklaren ze.

Volgens de makers is Nederland 364 dagen in het jaar vooral heel vredig. 'Het meest dichtbij oorlog dat de Nederlanders komen, is patatje oorlog', grappen ze. 'Maar dit verandert allemaal op 31 december.'

Naast opvallende tradities als oliebollen, de klok, het winnen van 10 euro bij de Staatsloterij en het kijken naar chagrijnige oude mannen op televisie verbazen de comedians zich vooral over het vuurwerkgeweld.

Lees ook: Ongewapende BOA's vrezen oud en nieuw: 'Dit kan ernstig mislopen'

'De meeste landen vieren het einde van het jaar met één grote, koninklijke show. Maar de Nederlanders doen dan met duizenden kleine shows. Alleen voor henzelf. En soms voor de buren.'

'Wajoo!'

In totaal spendeerden we vorig jaar 68 miljoen euro aan vuurwerk. De comedians laten zien hoe pijlen en rotjes vervolgens zijn ingezet om allerlei spullen te laten ontploffen, van koelkasten tot aan bomen.

De daders? Vooral 13-jarige jongetjes. Deze 'destructieve groep' is volgens de makers eenvoudig te herkennen aan hun gegrinnik en gebruik van de uitroep 'Wajoo!'. Daar komt meteen de eerste tip bij kijken: 'Zie je ze? REN!'.

'Zoek een plat dak'

Dat het nogal overweldigend kan zijn om als buitenlander oud en nieuw in Amsterdam mee te maken, heeft de Canadese comedian Neil Robinson zelf ook ervaren. 'Ik had wel verhalen gehoord over de chaos, maar je weet toch niet echt waarover het gaat zolang je er zelf niet bij bent geweest.'

Met de video wil hij ook Nederlanders waarschuwen om voorzichtig te doen. 'We hebben de video bovendien gemaakt om 13-jarige jochies erop te wijzen dat het gevaarlijk is wat ze doen', vertelt hij. 'Nederlanders kunnen het vaak wel waarderen als hen een spiegel wordt voorgehouden en wij wilden dit op een humoristische wijze doen.'

Lees ook: Vuurwerkverkoop weer van start: 'Extra veel besteld want misschien wel laatste keer'

Zelf gaat Robinson oud en nieuw wel gewoon vieren. 'Ik ga een hoop dingen opblazen', grapt hij. 'Een tip die eigenlijk nog niet in de video zit: zoek een plat dak op om vanuit daar naar het vuurwerk te kijken. Ik ga zelf in elk geval niet op de Dam staan.'