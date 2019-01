Automobilist te voet gevlucht na zwaar ongeluk op A10-Zuid

Een van de automobilisten die vanavond betrokken raakte bij een zwaar ongeluk op de A10-Zuid, is lopend gevlucht.

Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Mogelijk zaten er naast de bestuurder nog andere inzittenden in de auto, maar dat is nog niet duidelijk.

Lees ook: A10-Zuid dicht na ongeluk, traumateam opgeroepen

In brand

Volgens een omstander zat de gevluchte bestuurder in een Audi RS4. Die is na het ongeluk tegen de vangrail tot stilstand gekomen en in brand gevlogen.

De tweede auto sloeg over de kop. De bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn of haar verwondingen is niks bekend.

Traumateam

Voor de hulpverlening werden twee ambulances en een traumateam opgeroepen. Ook zou er volgens de eerste melding iemand bekneld hebben gezeten, daarom kwamen er ook brandweerwagens ter plaatse.

De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval. De weg is nog altijd gedeeltelijk afgesloten voor politieonderzoek. De politie laat weten dat de auto's ook zullen worden meegenomen voor verder sporenonderzoek.