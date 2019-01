Van geen enkele Co Stompé naar twee tegelijk in dartscompetitie

Co Stompé gaat de komende dagen in het Duitse Hildesheim proberen een tourkaart van dartsbond PDC te bemachtigen. Zo'n kaart geeft toegang tot deelname aan toernooien van de bond. Ook de zoon van de Amsterdammer, Co Stompé junior, doet een gooi naar een tourkaart.

Ook vorig seizoen zou Stompé deelnemen aan deze zogenaamde Q-school, maar toen meldde de voormalig trambestuurder zich kort voor aanvang af. Het kwalificatietoernooi start vandaag en duurt tot en met zondag. Van de bijna 250 deelnemers winnen naar verwachting 7 tot 9 darters een tourkaart.

Stompé, die in 2015 zijn laatste toernooi op het hoogste niveau speelde, stond in 2000 in de halve finale van het WK van dartsbond BDO. In 2009 en 2010 bereikte Stompé de kwartfinales van het WK van de rivaliserende bond, de PDC.

Naast Stompé staat dus ook Stompé junior op de deelnemerslijst. Stompé junior deed een keer eerder mee aan Q-school, in 2012, maar wist destijds geen tourkaart te bemachtigen.