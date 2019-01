'Stadsbestuur wil referendum over vuurwerk'

Amsterdammers moeten in een referendum zelf maar bepalen of er met oud en nieuw vuurwerk mag worden afgestoken. Dat zou volgens Het Parool een wens van het college zijn.

De krant zegt 'bronnen rond het stadsbestuur' gesproken te hebben die bevestigen dat de gemeente via een volksraadpleging Amsterdammers wil vragen of de verkoop en het afsteken van vuurwerk in de stad al dan niet verboden moet worden.

Eind vorig jaar kondigde burgemeester Halsema nog aan dat de stad vuurwerkvrij zou moeten zijn bij de komende jaarwisseling. Er zou dan alleen geknald mogen worden in een aantal door de gemeente aangewezen vuurwerkzones. Halsema wilde het vuurwerkbeleid in de stad veranderen na een initiatief van de partij Voor de Dieren met ruime steun in de gemeenteraad.

Nieuwe regels

Het plan om toch de Amsterdammers hierover te laten stemmen, sluit aan bij het voornemen van het college om referenda toegankelijker te maken. Onder meer door het aantal benodigde handtekeningen -nu nog minimaal 27.000- te verminderen.

Het idee is bovendien om gemeenteraad de mogelijkheid te geven om een referendum uit te schrijven. Daardoor zou de raad in staat zijn om 'politiek gevoelige onderwerpen die alle inwoners raken' actief voor te leggen aan de stad.

Ook wil het bestuur besluiten die nog gemaakt moeten worden referendabel maken, om de kloof tussen politiek en de inwoners te verkleinen. De gemeente wil daarnaast vaker digitaal gaan peilen wat inwoners van een plan vinden.

Den Haag

Het onderwerp 'vuurwerk' is volgens het bestuur een goed onderwerp om de nieuwe regels uit te proberen. Wel moet de raad eerst nog met de voorstellen instemmen. Gebeurt dat, dan gaat de gemeente opnieuw in tegen de trend in Den Haag. Daar is het raadgevend referendum juist afgeschaft.