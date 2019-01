We Are Here probeert uitzetting Ezzedine (25) naar Sudan te voorkomen

Foto: We Are Here

'We Are Here', de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen die zich in Amsterdam ophoudt, heeft een oproep gedaan om de uitzetting van de Sudanese Ezzedine Rahmatalah te voorkomen. Die uitzetting staat gepland voor morgen.

De Sudanees zou in groot gevaar zijn als hij terug zou moeten naar Sudan, schrijft We Are Here in een persbericht. De vrees is dat hij zal worden gemarteld en zelfs vermoord. Amnesty International onderzoekt op dit moment de zaak.

Ezzedine komt uit Darfur, een conflictgebied in Sudan. Het huidige politieke klimaat in het land staat op scherp. Sinds december vorig jaar gaat er opnieuw een golf van protest door het land, die met harde hand wordt neergeslagen door de Sudanese overheid. Amnesty International spreekt van 37 doden vorige maand en van structurele 'onderdrukking van mensenrechten'. De grote onrust in het land en het feit dat Ezzedine al eerder is gemarteld in Sudan, zijn redenen voor grote onrust bij We Are Here.

Vliegtuigmaatschappijen

De groep doet de oproep op hun Facebookpagina. Ze willen graag dat de vliegtuigmaatschappijen die de vlucht van Ezzedine morgen uit gaan voeren, KLM en Kenya Airways, de uitzetting voorkomen. Ook roepen ze mensen op om het bericht massaal te delen op sociale media. Dat laatste is nu 110 keer gebeurd op Facebook.