Zo verliep de dag van de ontruiming van het ADM-terrein

Ongeveer vijftig mensen zijn vandaag van het ADM-terrein gehaald door de politie. Vijftien mensen hadden zich op allerlei plekken op het terrein vastgeketend. In totaal zijn er elf arrestaties verricht, maar verder waren er geen grote ongeregeldheden.

In de ogen van de politie is de dag 'zeer rustig' verlopen. De voormalige bewoners van het ADM-terrein denken daar anders over, zij laten in een persbericht weten 'perplex te staan' van de manier waarop ze door de Nederlandse staat zijn behandeld. Hierboven kun je kijken naar een compilatie van de dag.

Vijfeneenhalf uur

Iets na negen uur vanochtend meldden handhavers van de gemeente en politieagenten zich aan de poort van het ADM-terrein. De ontruiming die er al langere tijd aan zat te komen, zou beginnen. Het duurde uiteindelijk vijf-en-een-half uur totdat de meeste bewoners van het terrein af waren.

De ADM-bewoners zelf waren er al op bedacht dat de ontruiming vandaag van start zou gaan. Rond acht uur vanochtend staken ze een toren op het terrein in brand, als teken van verzet. Een uur later gingen de handhavers en politie, geflankeerd door de ME, van start om alle bewoners van het terrein af te halen.

Verzetten en verschuilen

Waar de één direct meewerkte, snel wat bezittingen bij elkaar raapte en van het terrein af kwam lopen, verzette een ander zich nog lange tijd. In totaal hadden vijftien mensen zich op verschillende plekken op het ADM-terrein vastgeketend. Zo had iemand zich als vogel verkleed en zichzelf in een kooi opgesloten, zat er iemand lange tijd verscholen in een ufo en zaten er weer anderen bovenin een grote loods verscholen. De ME moest met hoogwerkers aan het werk gaan om de ADM-bewoners veilig naar beneden te halen.

Sloop

Ondertussen begonnen er ook sloopwerkzaamheden op het terrein. Zo werd de oude portierswoning met een sloopmachine met de grond gelijk gemaakt. Die woningen waren overgedragen aan de eigenaar van het terrein. Om ervoor te zorgen dat de ADM-bewoners niet terug zouden komen voor een nieuwe kraak, heeft de eigenaar besloten tot deze snelle sloop. 'We hebben de afgelopen viereneenhalf jaar 14 procedures gevoerd om het terrein terug te krijgen', vertelde een woordvoerder van de eigenaar aan AT5. 'Na de ontruiming wordt het terrein nu overgedragen aan de eigenaar en dan gaan we aan de slag. Dat voelt niet als een overwinning, maar we zijn blij dat er nu een einde aan komt.'