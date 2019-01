Gewezen Ajax-toptalent Bazoer naar FC Utrecht

Riechedly Bazoer probeert zijn carrière weer glans te geven door opnieuw te beginnen in de Eredivisie. Het ooit gelauwerde talent van Ajax vertrekt op huurbasis naar FC Utrecht.

Onder Frank de Boer debuteerde en floreerde Bazoer aanvankelijk in Ajax 1. Hij schopte het zelfs tot het Nederlands elftal in die periode en werd in 2016 uitgeroepen tot talent van het jaar. Maar de middenvelder raakte uit de gratie en dreigde op een zijspoor te raken bij de Amsterdammers. Hij werd voor 12 miljoen euro verkocht aan Wolfsburg.

Bij de Duitsers kwam de middenvelder tot niet meer dan 19 optredens. FC Porto besloot Bazoer te huren, maar ook in Portugal ging het mis. Bazoer kwam in conflict met trainer Sergio Conceiçao, die tijdens de winterstop liet weten dat hij Bazoer niet meer wilde inzetten.

FC Utrecht verrast nu met het aantrekken van de zesvoudig international. In de Domstad hoopt Bazoer zijn carrière weer uit het slop te trekken. Daar is nog alle tijd voor, want hij is pas 22 jaar. Utrecht huurt Bazoer voor een half jaar.