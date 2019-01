Partij voor de Dieren vindt kunstgras niet groen

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, wordt kunstgras door de gemeente niet meer gezien als groen.

De partij wil dat sportvelden van kunstgras uit de zogenoemde 'Hoofdgroenstructuur' worden gehaald. Dat is een kaart waarin groene gebieden, zoals parken, volkstuintjes en sportparken staan.

Nu staan er ook velden van kunstgras (gevuld met rubberkorrels, kokos of kurk) op die kaart, maar dat wil de partij laten veranderen. 'Een echt grasveld absorbeert water, legt CO2 vast in de bodem en brengt zuurstof in de lucht. Het wordt bewoond door allerlei insecten en andere dieren zoals mieren, slakken en wormen en is een bron van voedsel voor vogels. Kortom: los van de feitelijke kleur is er niks groens aan kunstgras.'

Als het kunstgras inderdaad van de kaart wordt gehaald, staat er logischerwijs minder groen op. De partij wil dat er dan op andere plekken in de stad 'echte natuur' bij komt, zodat de totale hoeveelheid groen in de stad niet vermindert.

De gemeenteraad stemt waarschijnlijk pas in mei over het voorstel, voor die tijd komt het stadsbestuur nog met een reactie.