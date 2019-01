Femke Halsema: 'We kunnen de liefdeloze Nashville-verklaring negeren, maar we spreken'

Femke Halsema heeft zich vanavond tijdens de Viering van de Liefde bij het Homomonument op de Westermarkt uitgesproken tegen de omstreden Nashville-verklaring. In dit document, dat is komen overwaaien uit de Verenigde staten, staat dat homoseksualiteit, transseksualiteit en genderneutraliteit tegen het christendom in zouden gaan.

'We kunnen ervoor kiezen om de liefdeloze Nashville-verklaring te negeren, maar we spreken wel. Niemand moet worden gedwongen om de liefde te missen. We laten ons zien, omdat nog teveel mensen zich moeten verstoppen. We komen bij elkaar, omdat teveel mensen buitengesloten en uitgestoten worden', zo sprak de burgemeester voor ongeveer vijfhonderd aanwezigen.

Regenboogvlag

Als reactie op de verklaring riep Protestantse Kerk Amsterdam, waarin negentien kerken zijn verenigd, alle kerken in de stad op om een regenboogvlag te hijsen. Ook werd de Viering van de Liefde georganiseerd, om te protesteren tegen het gedachtegoed van de Nashville-verklaring.

Halsema benadrukte hoe belangrijk zij het vindt om het gesprek met elkaar aan te blijven gaan. 'We zijn hier met vertegenwoordigers van kerken waar Amsterdammers ongeacht seksuele voorkeur, identiteit of afkomst, elke dag liefde kunnen vinden. Wij zijn hier met LHBT-ers die zich niks aantrekken van het idee dat geloof er niet voor hun is. Wij zijn hier samen om het vooroordeel te loochenen dat alle geloof of alle gelovigen homofoob en intolerant zouden zijn.

'Reacties zijn overweldigend'

'Roze predikant' Wielie Elhorst, die de bijeenkomst presenteert, vertelde hoe blij hij is met de steun die de initiatieven hebben ontvangen. 'De reacties zijn overweldigend, overal ging de regenboogvlag uit. Mensen zijn vrij om te geloven wat ze willen, maar wie verbinding zoekt met de ander, kan dit niet doen met de instelling van de Nashville-verklaring. Gesprekken over dit onderwerp zijn te kostbaar.'