Ravage bij afgebrande loods Westpoort: 'Schade gaat richting de miljoen euro'

Tonnen schade, dat is waar de eigenaar van autobedrijf Raasdorp voor vreest na de verwoestende brand vannacht. De loods die hij huurde brandde helemaal uit. Vanmorgen was duidelijk te zien wat de hevige brand heeft aangericht.

Van het pand is niet veel meer over. Het totale dak is verwoest en ingestort, vanwege het instortingsgevaar mag niemand meer naar binnen. De loods bestaat uit twee delen: aan de achterzijde een opslagruimte voor kleine horeca-ondernemers en aan de voorzijde een autobedrijf.

Autobedrijf

De aangeslagen eigenaar van het autobedrijf vertelt dat hij rond twaalf uur 's avonds werd gebeld door een oplettende buurman, die zag dat er rook uit de loods kwam. Toen de eigenaar arriveerde heeft hij tevergeefs een raam aan de achterzijde ingeslagen om bij de brand te kunnen komen.

Er stonden toen ongeveer 35 auto's binnen en rond de vijftien auto's buiten. Inmiddels stond de loods dermate in brand dat het niet meer te redden was. Alle auto's binnen brandden af, volgens de eigenaar ging er voor ongeveer een miljoen euro in vlammen op. Alleen de kluis kon na het nablussen uit het puin gehaald worden.



Lees ook: Grote brand legt autobedrijf in Westpoort in de as

Opslagruimte horeca

Ook huurders van de opslagruimte aan de andere kant van de loods komen de schade bekijken. Een van hen staat in shock te kijken naar de ravage. Hij schat de schade in op 60.000 á 70.000 euro. Vooral traytjes met (fris)drank en andere horeca-artikelen gingen verloren.

De brandweer is tot zeker 11.30 uur bezig geweest met het nablussen van het pand. De oorzaak van de brand en de precieze schade is nog niet duidelijk, hier wordt onderzoek naar gedaan.