Twee Amsterdammers gepakt na reeks plofkraken: meer aanhoudingen niet uitgesloten

De politie heeft donderdag twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar de reeks plofkraken in de stad. Eind 2018 en begin 2019 werden tien geldautomaten doelwit van plofkrakers. Bij geen van de tien plofkraken is er buit gemaakt.

Acht keer waren geldautomaten in West doelwit, maar ook in Noord en in Aalsmeer werden geldautomaten opgeblazen. Alleen bij de plofkraak aan het Lambertus Zijlplein bleef het bij een poging. In de andere gevallen werden de automaten met explosieven opgeblazen. Mogelijk houden de plofkraken met elkaar verband.

De twee aangehouden verdachten zijn een 26-jarige en 22-jarige man uit Amsterdam. Onderzocht wordt wat hun precieze rol is geweest. De politie houdt rekening dat er bij de plofkraken meer mensen betrokken waren en sluit meer aanhoudingen niet uit. Ook is niet uitgesloten dat de reeks plofkraken met de aanhoudingen nu zijn gestopt.

Op basis van wat er nu van de plofkraken bekend is, zijn er zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen. Niemand raakte bij de reeks plofkraken gewond, maar de explosies zorgden wel voor veel materiële schade.