Zware aanrijding tussen fietsers en auto in Osdorp

Twee fietsers zijn vanmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Wolbrantskerkweg in Osdorp.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Op foto's is te zien dat de voorruit van de auto is gebarsten.

De politie meldt dat de twee fietsers na het ongeval met een ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is niet bekend hoe de slachtoffers er aan toe zijn.

De automobilist is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Dit is standaardprocedure bij ernstige ongevallen.

In verband met een aanrijding tussen een auto en fietsers is de Wolbrantskerkweg in Osdorp tijdelijk afgesloten. Twee slachtoffers

zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet ter plaatste onderzoek.