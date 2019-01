Fietsster (24) overleden na aanrijding met taxi Heemstedestraat

Een fietsster is vannacht overleden bij een aanrijding met een taxi op de Heemstedestraat. De 24-jarige Amsterdamse werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed aan haar verwondingen.

Het ongeval gebeurde rond 04.00 uur. Volgens getuigen werd de vrouw geschept toen zij de weg overstak richting de Poeldijkstraat.

De 21-jarige bestuurder is aangehouden en wordt op het politiebureau verhoord. De politie vraagt getuigen om zich te melden.

Zesde ongeval met taxi

Het betreft al zeker het zesde ongeval met een taxi in ruim een maand tijd. Begin december overleed een voetganger na een aanrijding op de Rozengracht. Enkele dagen later raakten drie mensen gewond bij een aanrijding in Duivendrecht. Een week daarna raakten twee scooterrijders gewond in West en eind december raakte een maaltijdbezorger gewond in Zuid. Vorige week raakte een fietser zwaargewond op de Haarlemmerweg.

Opvallend is dat geen van de betrokken taxi's een daklicht op hun auto hadden.