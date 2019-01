Celstraffen geëist tegen overvallers woning Raymond van Barneveld

Tegen de drie Amsterdamse mannen die de vrouw van darter Raymond van Barneveld thuis hebben overvallen, zijn celstraffen geëist. Hoofdverdachte Yassine El H. kreeg de hoogste straf te horen: vijf jaar cel.

Dat meldt Omroep West. De tweede verdachte kreeg drie jaar cel tegen zich geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De derde hoorde een eis van 300 dagen cel, waarvan 123 dagen voorwaardelijk. Als het aan het OM ligt, wordt bij alle drie de verdachten de lengte van het voorarrest afgetrokken. Dat betekent dat de derde verdachte niet meer de cel in zou hoeven.

Wakker geschrokken

Vorig jaar juni werd de woning in Den Haag midden in de nacht overvallen. De darter was niet thuis, maar zijn vrouw Silvia wel. Zij was naakt op het moment dat de mannen in haar huis stonden. Toen ze de drie mannen zag, raakten ze in een worsteling. Ze wist te vluchten en kwam met een paar blauwe plekken nog goed weg.

Tijdens de zitting was Silvia in tranen, schrijft Omroep West. Ze zei doodsangsten te hebben uitgestaan. Volgens haar hebben de inbrekers haar leven in tien minuten kapot gemaakt. De verdachten hebben inmiddels bekend en zeggen spijt te hebben. Volgens één van hen waren ze 'straalbezopen' en wilden ze 'gewoon inbreken'.

De rechtbank doet op 28 januari uitspraak.