De Pittenkoning na 75 jaar dicht: 'Het ging niet meer'

De Pittenkoning, een begrip in De Pijp, moet na 75 jaar de deuren sluiten. Een week geleden heeft de specialist in keukengerei aangegeven te gaan sluiten, dit zodra de laatste spullen zijn verkocht. De zaak in de Eerste van der Helststraat is in de problemen gekomen door de opkomst van online winkelen.

'Het was geen leuke beslissing. Het werk is namelijk heel leuk', zegt Nikki Sikman die al elf jaar in de winkel werkt. Maar de zaak dreigde failliet te gaan: 'Afgelopen maand hebben we de beslissing genomen echt te gaan sluiten. Het ging niet meer.'

Online winkelen

Sikman merkte door de jaren heen dat de markt echt naar online verschuift. De klanten komen nog wel naar de winkel voor advies, maar kozen er toch voor hun bestelling op een webshop te plaatsen. 'Ik denk dat mensen het heel prettig vinden dat de bestelling naar huis wordt verzonden.'

Maatregelen

Om mee te gaan met de behoefte van de klanten heeft De Pittenkoning ook nog een webshop gestart. Maar dat ging vanaf het begin al niet goed. 'Er werd voornamelijk gekozen voor de grote webshops. Die webshops hadden een kortere levertijd dan De Pittenkoning.' De webshop ging daarom ook alleen maar geld kosten. 'We hebben geld moeten bijleggen. Een keertje is dat niet erg. Maar als je maandenlang achter elkaar geld moet bijleggen en je echt in de moeilijkheden komt; dat is niet de bedoeling.'



Wanneer de deuren van de zaak precies sluiten is nog niet zeker. De Pittenkoning heeft namelijk nog geen nieuwe huurder. Sikman schat dat ze nog een paar weken open blijven. 'Als je nog iets leuks wil kopen voor een leuk prijsje, zou ik snel zijn!'