Don Ceder (CU) gaat niet naar de Tweede Kamer: 'We zijn met wat moois bezig in Amsterdam'

Fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU) Don Ceder gaat niet naar Den Haag om de Tweede Kamerzetel van Stieneke van der Graaf tijdelijk in te nemen. 'Ik blijf in Amsterdam', laat Ceder aan AT5 weten.

In maart gaat Van der Graaf de Tweede Kamer tijdelijk verlaten wegens haar zwangerschap. Don Ceder staat nummer zeven op de kandidatenlijst van CU. Hij zou logischerwijs Van der Graaf moeten vervangen in Den Haag. Maar toch gaat hij dat niet doen. In plaats daarvan wordt de Rhenense fractievoorzitter Nico Drost tijdelijk vervanger van Van der Graaf.

'Ik heb aangegeven dat we nu met wat moois bezig zijn in Amsterdam. En ik vind, als fractievoorzitter, dat het nu niet de tijd is om dat achter te laten', zegt Ceder tegen AT5. 'We zijn met een paar belangrijke dossiers bezig in de stad, zoals de aanpak van mensenhandel en armoede. Daar wil ik me op focussen.'

Ceder geeft toe dat het geen makkelijke keuze was. 'Ik heb er een paar dagen over moeten nadenken. Ik zeg niet zomaar "nee" tegen de Kamer. Maar we zijn nog bezig in Amsterdam de komende tijd.'

Fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Gert-Jan Segers vond het besluit van Ceder 'jammer', maar had er ook begrip voor. 'Maar ik heb afgesproken dat we goed contact houden.' Dus wie weet wat de toekomst nog brengt.