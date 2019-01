Rechter geeft bezorgers Deliveroo gelijk: ze zijn geen zzp'ers

De bezorgers die voor maaltijdkoerier Deliveroo werken zijn geen zzp'ers, maar kunnen aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst van het bedrijf. Daarnaast valt Deliveroo onder de cao voor beroepsgoederenvervoer.

Dat heeft de kantonrechter vandaag bepaald in de rechtszaak die vakbond FNV tegen de maaltijdkoeriersdienst had aangespannen. Volgens de vakbond heeft Deliveroo schijnzelfstandigen in dienst en omzeilt het bedrijf op deze manier de cao. De FNV heeft daarom afgelopen juni namens vijftien koeriers een rechtszaak aangespannen tegen Deliveroo.

Lees ook: Bezorgers slepen Deliveroo voor rechter vanwege 'uitknijpbaantjes'

Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek zei toentertijd: 'De uitknijpbaantjes die de bezorgdienst nu hanteert zijn zwaar fout. Hier moet per direct een eind aan komen.'

Begin 2018 besloot de maaltijdkoerier de arbeidsovereenkomsten van de bezorgers niet te verlengen. Ondanks dat bezorgers meermaals tegen dit besluit protesteerden ging Deliveroo er niet op in. Dat was voor de FNV de reden om naar de rechter te stappen.

Lees ook: Bezorgers Deliveroo demonstreren bij hoofdkantoor: 'Per ongeluk leuzen gespoten met onuitwasbare verf'

Vandaag blijkt dat de kantonrechter het met de vakbond eens is. De rechter oordeelt dat er binnen de rechtsverhouding sprake is van een gezagsverhouding tussen het bedrijf en de bezorgers. De digitale systemen die Deliveroo gebruikt, spelen hierin een belangrijke rol, omdat dit de vrijheid van de bezorgers inperkt.

Behalve dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, valt het bedrijf onder de cao beroepsgoederenvervoer. De rechter geeft de FNV gelijk in het argument dat de bezorging van maaltijden door Deliveroo moet worden gekenmerkt als vervoer van goederen over de weg en dus onder die cao valt.