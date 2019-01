Zus Holleeder doet verhaal op beeld in documentaire John van den Heuvel

Misdaadjournalist John van den Heuvel heeft voor zijn documentaire over Willem Holleeder onder anderen gesproken met zus Sonja. De docu is vanaf 23 januari te zien op Videoland. Het is de eerste keer dat Sonja op beeld haar verhaal zal doen.

Voor de documentaire Moorddossier Holleeder heeft Van den Heuvel met nabestaanden over de moorden op hun familieleden en vrienden gesproken. De documentraire duurt vijftig minuten en moet inzicht geven in de zes liquidaties waarvan Holleeder wordt verdacht.

Ook interviewde de misdaadjournalist de dochter van Thomas van der Bijl. Volgens Van den Heuvel moet de documentaire juist aantonen hoeveel leed 'de moorden tot op de dag van vandaag veroorzaken bij vrienden en nabestaanden'.

Sonja Holleeder getuigt in de rechtszaak tegen haar broer.