Burgemeester Halsema ziet niets in legaliseren xtc

In navolging van de hoofdofficier van justitie, ziet ook burgemeester Halsema op dit moment geen heil in het legaliseren van xtc. Volgens haar is het geen oplossing voor de drugscriminaliteit waar de stad nu mee te maken heeft. Niettemin blijft met name coalitiepartij D66 op plannen broeden in die richting.

Het staat in het coalitieakkoord; de wens om drugs zoals xtc te decriminaliseren. In politiek Den Haag is het GroenLinks dat krachten probeert te mobiliseren om de partydrug te legaliseren. In Amsterdam zou D66 daar al graag mee gaan experimenteren, zo liet fractievoorzitter Reinier van Dantzig onlangs in Park Politiek weten. Hij wil een proef waarin je op kleine schaal in smartshops legaal je xtc kan kopen.

'Troep'

Hoofdofficier van justitie Nicole Zandee reageerde daar niet al te positief op. Ze zei middelen als xtc 'troep' te vinden en geen voorstander te zijn van een soepelere omgang met de partydrug. Zandee: 'Ik moet de wet handhaven daar waar het strafrecht in het geding is.'

Duurt jaren

Nu zegt ook het tweede lid van de driehoek in Amsterdam, burgemeester Halsema, geen heil te zien in legalisering van xtc. Halsema: 'Ik vind het echt geen oplossing voor het verminderen van de internationale drugshandel op dit moment. Dat zijn verschillende snelheden. Als je al na zou willen denken over de legalisering van xtc dan moet je daartoe een internationale coalitie bereid vinden. Dat duurt jaren voordat je zover bent'.

Kleinschalige proef?

Ook voor een kleinschalige Amsterdamse proef staat de deur niet open. 'Dat biedt geen oplossing voor ondermijning en wat betreft legalisatie zou ik er heel erg voor zijn als we eerst eens een oplossing vinden voor de achterdeur bij softdrugs.'

In een reactie zegt D66-leider Van Dantzig samen met de andere coalitiepartijen toch in alle rust aan een voorstel te werken om xtc uit de criminele sfeer te halen.