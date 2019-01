Britten die na 29 maart in Amsterdam gaan wonen krijgen het moeilijk

Of het nou een deal of no deal wordt vanavond: Britten die nu in Amsterdam wonen en ingeschreven staan behouden hun verblijfsrechten. Maar bij een no deal wordt het voor Britten die na 29 maart naar Amsterdam komen een stuk moeilijker. Ze moeten dan een werkvergunning aanvragen en hebben geen recht op sociale zekerheid, zoals huurtoeslag, kinderbijslag en een studielening.

Bij een deal, lijkt er niets aan de hand, zegt Annette Schrauwen, hoogleraar Europese integratie en burgerschapsrecht. 'Er is één dingetje dat verandert, en dat is het reisrecht. Nu heb je als Brit in Amsterdam zoals wij Nederlanders ook, het recht om in België te gaan werken voor een paar maanden en weer terug te komen. Dat verdwijnt.'

No deal: sociale zekerheid onduidelijk

Maar bij een no deal verandert er meer. Britten die op 29 maart dit jaar zijn ingeschreven in Amsterdam krijgen wel een verblijfsvergunning, maar het recht op sociale zekerheid is nog onduidelijk. 'Want dat moet weer in een aparte wet geregeld worden, en die details moeten nog geregeld worden', zegt Schrauwen. 'En ook hier heeft de minister wel gezegd: 'We gaan die mensen fatsoenlijk behandelen, er komt een fatsoenlijke regeling', maar details zijn nog niet bekend en dat geeft onzekerheid.' Er moet daarom snel gehandeld worden vindt ze.

Na 29 maart wordt het lastig

Voor Britten die na 29 maart 2019 naar Amsterdam komen wordt het moeilijker. Die moeten een werkvergunning aanvragen. En voor Britse jongeren wordt studeren in de stad een dure grap. 'Studenten die na 29 maart 2019 binnekomen gelden als niet EU-studenten.' Zij moeten een hoog bedrag aan collegegeld betalen en hebben geen recht op een lening om dat collegegeld te betalen. 'Dus als we als Nederland Britse studenten hierheen willen blijven halen, dan wordt dat wel moeilijk', denkt Schrauwen.

Het Verenigd Koninkrijk is de grootste leverancier van immigranten aan Amsterdam en er komen er steeds meer bij. In onderstaande video zetten we alle cijfers op een rijtje.

Naturalisatie neemt toe

Steeds meer Britten willen hun nationaliteit verruilen voor de Nederlandse. Je behoudt dan je EU-burgerschap en je kunt dan ook in andere EU-landen (tijdelijk) wonen en werken. In 2015 dienden er maar vijf Britten een verzoek in. Twee jaar later steeg dat naar 102 verzoeken. Wie vijf jaar legaal in Nederland woont, kan de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Britten die niet hun eigen nationaliteit willen opgeven maar wél de Nederlandse willen verwerven vanwege de Brexit, kunnen ook altijd nog trouwen met een Nederlander. In dat geval mag je een dubbel paspoort hebben.

