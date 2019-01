'The Box onderzoekt mogelijkheden om concert R. Kelly af te blazen'

Evenementenlocatie The Box onderzoekt of het concert van R. Kelly kan worden afgelast. De zanger is onlangs opnieuw in opspraak geraakt vanwege ernstig seksueel misbruik. Een concert van hem staat in The Box gepland op 20 april.

Dat schrijft de Volkskrant. 'Achter de schermen zijn wij hard bezig onze mogelijkheden in deze te onderzoeken', laat een woordvoerder van The Box aan de krant weten. The Box is in gesprek met de concertorganisator over het optreden.

Weerstand

De weerstand voor de komst van R. Kelly naar Amsterdam is groot. Duizenden mensen ondertekenden een petitie tegen het optreden van de zanger, bekend van hits als I Believe I Can Fly en The World Greatest. Inmiddels is de petitie van de website gehaald.

De zanger wordt al jarenlang beschuldigd van seksueel misbruik. Onlangs is hij opnieuw in opspraak geraakt na de verschijning van de BBC Three-documentaire Surviving R. Kelly. Daarin vertellen verschillende slachtoffers dat ze niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch zijn misbruikt door de zanger.

Naar aanleiding van de documentaire is de Amerikaanse staat Georgia een strafrechtelijk onderzoek gestart.