Platteland van Noord krijgt mogelijk sneller internet dan meeste Amsterdammers

Als het aan de Centrale Dorpsraad ligt kunnen bewoners van Landelijk Noord straks sneller internetten dan de meeste Amsterdammers. Het plan is namelijk om in de dorpen ten noorden van de stad glasvezelkabel aan te leggen.

Veel inwoners van dorpen als Durgendam, Ransdorp en Holysloot en de gebieden daarbuiten hebben last van een trage internetverbinding en zien dit graag anders. Daarom is in 2017 al de werkgroep Internet opgericht bij de Centrale Dorpsraad. Doel is om het internet tussen de idyllische landerijen boven Noord te verbeteren.

Inschrijven voor snel internet

Na veel overleg is er nu een samenwerking met GlasDraad aangegaan. Dit is een bedrijf dat in verschillende buitengebieden in het land glasvezel aanlegt. Bewoners van de dorpen van Landelijk Noord kunnen zich inschrijven voor de aanleg van supersnel internet in het dorp. Als minimaal 40 procent van de aansluitingen in het gebied zich inschrijft, wordt er gestart met de aanleg.

Sneller dan in de stad

En als de glasvezel er eenmaal ligt, hebben de bewoners van het buitengebied van de gemeente Amsterdam sneller internet dan de meeste Amsterdammers. In de stad geniet slechts 17 procent van snel internet via een glasvezelkabel, zo blijkt uit cijfers van de NOS uit 2017.

Voor de werkgroep Internet genoeg reden voor een klein feestje. Afgelopen maandag hebben ze samen met het glasvezelbedrijf en genodigden het glas geheven. Er was speciaal een zanger ingevlogen om het lied 'www.romeozoektjulia.com' ten gehore te brengen.