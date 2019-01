Wethouder Kock: 'no-deal-brexit' kost Amsterdam miljard euro

Als het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaat zonder wederzijdse instemming, beter bekend als een 'no-deal-brexit', zal dat de gemeente een miljard euro gaan kosten.

Dat schrijft wethouder Udo Kock (Economie) woensdag in een brief aan de gemeenteraad. Naast de kosten zal een 'no-deal-brexit' een negatieve invloed hebben op veel onderdelen van de samenleving, zoals de dienstverlening, luchtvaart en arbeidsmarkt.

Lees ook: Britten die na 29 maart in Amsterdam gaan wonen krijgen het moeilijk



Kock geeft ook in de brief aan dat de kans op een 'no-deal-brexit' groter is geworden, nadat het Britse Lagerhuis het uittredingsakkoord van premier Theresa May dinsdagavond wegstemde. Ook de onzekerheid die hiermee gepaard gaat, komt de Amsterdamse economie niet ten goede. De banden tussen het VK en de regio Amsterdam zijn dan ook niet miniem: ongeveer 18 procent van de hier gevestigde bedrijven doet zaken met de Engelsen.

Britten

De 13.600 Britten die nu in Amsterdam wonen en ingeschreven staan, behouden hun verblijfsrechten. Maar voor de Britten die na 29 maart naar de stad komen, wordt het een stuk moeilijker. Ze moeten dan een werkvergunning aanvragen en hebben geen recht op sociale zekerheid, zoals huurtoeslag, kinderbijslag en een studielening.

Lees ook: Britse Amsterdammer bezorgd om Brexit: 'Liefst een Nederlands paspoort'

Voor bedrijven is het belangrijk om zich voor te bereiden op de verschillende Brexit-scenario's. De overheid heeft al een aantal 'tools' ingezet om hierbij te helpen. Zo kunnen bedrijven de impact op hun bedrijf berekenen met de online 'Brexit Impact Scan'. Ook de overheid is bezig zich voor te bereiden op de komende veranderingen. Zo wordt de douanecapaciteit op Schiphol uitgebreid, om de aan de toegenomen administratieve eisen te kunnen voldoen.