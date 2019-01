Stadsdeel Zuid wil verbod op wildplassen vanaf bootjes

Stadsdeel Zuid wil dat er actie ondernomen wordt tegen mensen die vanaf 'pleziervaartbootjes' in de grachten plassen. Dit is verrassend genoeg namelijk nog niet verboden. Ook in de Nota Varen, de gemeentelijke plannen voor vaarverkeer in de binnenstad, wordt niet gesproken over een verbod op deze vorm van wildplassen. Dit terwijl de maatregelen in de nota, die afgelopen november werden gepresenteerd, vooral bedoeld zijn om overlast van pleziervaartbootjes te verminderen.

'Als wij kijken naar welke aspecten de pleziervaartbootjes overlast veroorzaken, dan is het wildplassen daar een groot onderdeel van', aldus het stadsdeel. Dat urinerende schippers en passagiers geen risico lopen beboet te worden, staat in schril contrast met de 140 euro die wildplassers op straat moeten afrekenen.

Amstel

Daarbij zou stadsdeel Zuid graag zien dat de maatregelen in de Nota Varen, die in het centrum gaan gelden, ook in de omliggende wateren van kracht zullen zijn. 'De overlast in de binnenstad ervaren wij hier ook. Wij zouden graag zien dat de geplande maatregelen ook op de Amstel gaan gelden.'

De belangrijkste maatregelen in de Nota Varen zijn vergunningen voor sloepeigenaren die met meer dan twaalf passagiers willen varen, een ophoging van de leges en een nachtelijk vaarverbod tussen 23.00 en 7.00 uur. Daarnaast zal de gemeente gaan kijken naar mogelijke extra opstap- en afstapplekken, verduurzaming en het aanleggen van aparte zones voor pleziervaarten.

Een eventueel verbod wordt morgen in de gemeenteraad besproken.